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Шольц высказался об урегулировании российско-украинского конфликта

Шольц выступил за переговоры об урегулировании конфликта на Украине, но не за ее спиной
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Axel Schmidt/Reuters

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что выступает за переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта, но они не должны проходить без участия Киева. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Берлину следует добиваться проведения настоящих переговоров, которые положат конец боевым действиям на территории Украины. Шольц отметил, что для реализации подобного ведет переговоры со многими странами, но придерживается принципа «ничего об Украине без Украины».

Канцлер добавил, что только в такой ситуации может быть «достигнут справедливый мир».

Накануне представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что уходящая администрация президента США Джо Байдена считает, что ни Украина, ни Россия пока не готовы к началу переговоров.

По словам Кирби, Соединенные Штаты продолжают предпринимать шаги, направленные на поддержку Украины, чтобы усилить ее позиции на поле боя и создать подходящие условия для возможных переговоров с Российской Федерацией в будущем.

Ранее в Кремле рассказали о возможных площадках для переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта.

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