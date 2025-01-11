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В Улан-Баторе заблокировали центральный проспект

Протестующие против властей заблокировали центральный проспект в Улан-Баторе

Протестующие против властей заброкиловали центральный проспект Мира в Улан-Баторе. Об этом сообщает ТАСС.

Число участников акции протеста выросло до тысячи человек. На фоне протестов перестали работать 15 автобусных маршрутов. Митингующие требуют от властей более решительных мер по защите окружающей среды, в частности, борьбе со смогом, а также устранения проблемы безработицы.

Организаторы митинга из партии «Альянс свободы» заявили, что не будут вступать в диалог с правительством, и требуют его ухода в отставку.

Это не первый подобный случай. Так, в 2022 году массовые протесты из-за кражи угля переросли в штурм Дворца правительства в Улан-Баторе. Оппозиция требовала роспуска парламента и правительства, но не добились выполнения своих требований. Также протестующие передали 20 требований и предложений по реформам — в первую очередь, избирательной системы.

Ранее президент Монголии встретил Путина на центральной площади Улан-Батора.

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