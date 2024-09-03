Президент Монголии встретил Путина на центральной площади Улан-Батора

Президент России Владимир Путин прибыл в центр Улан-Батора на церемонию официальной встречи. Об этом сообщает ТАСС.

Путин приехал на встречу с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом на «Аурусе». Коллега лично встретил главу РФ на центральной столичной площади Сухэ-Батора, где находятся резиденции всех главных государственных структур Монголии. Маленькая девочка вручила российскому лидеру букет цветов.

Президента России поприветствовали почетный караул и конная гвардия в стилизованных под средневековые доспехи ярких мундирах.

Кроме того, политиков встречали поднятые государственные флаги России и Монголии. Прозвучали гимны обеих стран, сообщила пресс-служба Кремля.

Для встречи Путина в центре площади установили подиум с алым атласным паланкином. Президенты обменялись рукопожатием, которое открыло официальную часть визита.

Российского лидера в Монголии сопровождают вице-премьер Алексей Оверчук, министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Минэнерго Сергей Цивилев, глава Роспотребнадзора Анна Попова и другие официальные лица.

Ранее сообщалось, что Путин прилетел в Монголию, которая должна его арестовать.