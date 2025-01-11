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Ереван намерен обратиться в ОБСЕ по вопросу упразднения Минской группы

Ереван планирует добиться упразднения Минской группы ОБСЕ по Карабаху
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Alexandros Michailidis/Shutterstock/FOTODOM

Пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян заявила, что Ереван намерен обратиться в ОБСЕ по вопросу упразднения Минской группы по карабахскому урегулированию. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Армения рассматривает возможность обращения в ОБСЕ по вопросу упразднения Минской группы», — отметила она.

По ее словам, Армения признает территориальную целостность Азербайджана и готова подтвердить это подписанием соглашения о мире.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев до этого заявил, что Армения до подписания мирного договора с Азербайджаном должна внести корректировки в конституцию и согласиться на ликвидацию Минской группы ОБСЕ. Он уточнил, что в армянской конституции есть ссылка на декларацию независимости, которая в свою очередь содержит территориальные претензии к Азербайджану, где бывшая Нагорно-Карабахская автономная область указана как часть Армении.

Ранее в Армении заявили о невозможности отказа от границ советских времен.

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