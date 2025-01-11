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Байден не стал комментировать «гаванский синдром»

Байден отказался комментировать новые данные о «гаванском синдроме»
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Alexandre Meneghini/Reuters

Действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден отказался комментировать новые данные о «гаванском синдроме». Вопрос был задан в ходе пресс-конференции, передает ТАСС.

За время пресс-конференции журналисты дважды задавали Байдену этот вопрос, но в первый раз он не стал отвечать, вместо этого заговорив о недавних терактах. Однако вопрос повторили, и американскому президенту пришлось ответить.

«До настоящего момента мы не нашли никакой связи с внешним игроком или субъектом. Но это не означает, что кто-то, кто читает чепуху, что он... что на него не будет никакого влияния от нее. Оба этих человека — как в Неваде, так и в Луизиане, — были людьми с их собственными проблемами, но не из-за влияния какого-то определенного лица», — заявил Байден.

До этого биофизик Татьяна Гордиенко рассказала «Газете.ru» о том, как акустические сигналы, которые подозреваются в использовании как оружие «гаванского синдрома», действительно могут вызывать реакцию организма.

Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что разведсообщество США не делало выводов о причастности России к случаям «гаванского синдрома».

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