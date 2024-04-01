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Разведка США не делала выводов о причастности РФ к случаям «гаванского синдрома»

Белый дом: разведка США не связала Россию со случаями «гаванского синдрома»

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Evan Vucci/AP

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что разведсообщество США не делало выводов о причастности России к случаям «гаванского синдрома», передает РИА Новости.

«Разведсообщество не приходило к таким выводам... Конкретно эта часть о России, как я знаю, они не приходили к такому заключению», — ответила Жан-Пьер на соответствующий вопрос на брифинге.

До этого журналисты телеканала CBS News заявили, что существуют доказательства причастности российских спецслужб к случаям «гаванского синдрома», когда американские чиновники и дипломаты чувствовали необъяснимые головную боль и тошноту. Это заявление идет вразрез с прошлогодним заключением разведсообщества США, которое опровергло версию участия иностранных государств в появлении «гаванского синдрома» у сотрудников американских ведомств.

Ранее в Кремле прокомментировали расследование о причастности РФ к «гаванскому синдрому».

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