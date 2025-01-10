В Госдуме заявили, что Трамп уже «указывает на место» ЕС и Украине

Избранный президент США Дональд Трамп уже «указывает на место» Брюсселю и Киеву. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комитета Государственной думы по международным делам, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.

Он пояснил, что президента Украины Владимира Зеленского и главу Европейской комиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен не пригласили на инаугурацию Трампа, которая пройдет 20 января.

«Невербальная расстановка приоритетов внешней политики будущей американской администрации», — написал депутат.

По его словам, Трамп на уровне предвыборной риторики говорил о своем намерении содействовать урегулированию конфликта на Украине и прекращению кровопролития, а члены его команды не раз ставили вопрос о бесполезности безумных трат из казны Соединенных Штатов на поддержку «диктаторско-агрессивных амбиций укрофюрера». В этом плане такая «пауза» в контактах с украинским лидером может быть показательна, полагает парламентарий.

А глава ЕК, как считает Слуцкий, находится в панике, поскольку, по сообщениям источников, ищет встречи с избранным президентом США еще до его официального вступления в должность.

Также он выразил мнение, что Трамп дает понять, что именно он диктует условия, и Европе давно нужно было быть аккуратнее в играх с евроатлантической солидарностью.

10 января представитель Еврокомиссии Паула Пинью заявила, что глава фон дер Ляйен не планирует присутствовать на инаугурации Трампа.

Ранее на Украине рассказали, когда могут встретиться Зеленский и Трамп.