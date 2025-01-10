Глава ЕК не планирует ехать на инаугурацию Трампа

Представитель Еврокомиссии (ЕК) Паула Пинью заявила на брифинге в Брюсселе, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен не планирует присутствовать на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Пинью, глава ЕК не получила приглашения на мероприятие, однако, если оно поступит, в Еврокомиссии рассмотрят возможность визита.

Избранный президент США официально вступит в должность 20 января 2025 года. Украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что он не сможет принять участие в церемонии, так как не получил приглашения. При этом глава государства признался, что хотел бы посетить данное мероприятие.

7 января Трамп выразил надежду, что ему удастся добиться окончания боевых действий на Украине в течение шести месяцев после инаугурации. В то же время он назвал эскалацию конфликта между Киевом и Москвой «фиаско» Джо Байдена и признался, что понимает позицию российского руководства относительно возможного вступления Украины в НАТО. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с Трампом.