Тбилиси указал на ложь бундестага о выборах в Грузии

Тбилиси заявил, что бундестаг лжет о недопуске ОБСЕ на выборы в Грузии

Бундестаг распространил недостоверную информацию о недопуске наблюдателей ОБСЕ на выборы в парламент Грузии, состоявшиеся в прошлом году. Об этом сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на грузинские СМИ.

«В действительности миссия наблюдателей БДИПЧ/ОБСЕ открылась более чем за месяц до выборов. <...> В ней было 12 международных экспертов и 30 долгосрочных наблюдателей, которые приступили к работе в масштабах всей Грузии с 19 сентября», — указано в сообщении СМИ.

Отмечается также, что премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встречался с руководством миссии перед стартом избирательной кампании, что было подтверждено в итоговом докладе ОБСЕ.

Выборы в высший законодательный орган Грузии состоялись 26 октября 2024 года. По итогам голосования победу одержала правящая партия «Грузинская мечта», получив в парламенте 89 мандатов из 150.

Ряд оппозиционных политических объединений не признали результаты выборов, а члены «Коалиции за перемены» даже отказались от депутатских мандатов. Действующий на тот момент президент Грузии Саломе Зурабишвили подала иск в Конституционный суд в связи с нарушениями при голосовании. Она также призвала к протестам из-за итогов избирательной кампании, после чего в стране вспыхнули митинги.

Ранее восемь стран Европы призвали Грузию провести перевыборы.