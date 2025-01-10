Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Песков рассказал, как Путин проведет 10 января

Песков: Путин обсудил с членами Совбеза РФ День Победы и актуальные вопросы
close
Гавриил Григоров/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности РФ подготовку ко Дню Победы, а также актуальные вопросы. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время брифинга.

По словам Пескова, 10 января президент работает из своей резиденции в подмосковном Ново-Огарево. К этому времени уже состоялось оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, в ходе которого были обсуждены дополнительные меры безопасности, необходимые к принятию в контексте текущего года.

Представитель Кремля напомнил, что в 2025 году в России будут отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов. Планируется большое количество мероприятий, в том числе Парад Победы на Красной площади в Москве 9 мая.

Помимо Дня Победы на встрече обсуждались актуальные вопросы как внутренней, так и международной повестки дня.

При этом Песков добавил, что ряд встреч и внутренних совещаний президента не предназначены для освещения СМИ, они носят рабочий характер.

Ранее в России разрешили бесплатно исполнять военные песни в День Победы.

Все новости на тему:
80 лет Победы
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами