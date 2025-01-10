Песков рассказал, как Путин проведет 10 января

Песков: Путин обсудил с членами Совбеза РФ День Победы и актуальные вопросы

Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности РФ подготовку ко Дню Победы, а также актуальные вопросы. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время брифинга.

По словам Пескова, 10 января президент работает из своей резиденции в подмосковном Ново-Огарево. К этому времени уже состоялось оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, в ходе которого были обсуждены дополнительные меры безопасности, необходимые к принятию в контексте текущего года.

Представитель Кремля напомнил, что в 2025 году в России будут отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов. Планируется большое количество мероприятий, в том числе Парад Победы на Красной площади в Москве 9 мая.

Помимо Дня Победы на встрече обсуждались актуальные вопросы как внутренней, так и международной повестки дня.

При этом Песков добавил, что ряд встреч и внутренних совещаний президента не предназначены для освещения СМИ, они носят рабочий характер.

Ранее в России разрешили бесплатно исполнять военные песни в День Победы.