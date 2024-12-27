В России раскрыли, как Прибалтика пользуется слабостью НАТО

Совместное признание Литвы, Финляндии и Эстонии невозможности для Североатлантического альянса одержать победу над Россией без США даст возможность этим странам приписать себе заслуги в укреплении сил Европы. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«Три страны НАТО, известные призывами к жесткой линии в отношении России, заявили, что без США НАТО «не сможет защитить Европу от России», — подчеркнул он, комментируя публикацию газеты The Independent о том, что власти Финляндии, Латвии и Эстонии признали, что европейские члены НАТО не готовы противостоять России без участия США.

Как отметил Пушков, не случайно призыв об увеличении расходов на оборону на Западе исходит от «самых слабых стран альянса». Они хотят, чтобы либо Соединенные Штаты, либо передовые страны ЕС взяли на себя бремя военного наращивания и сделали за них «всю военную работу». При этом, отметил Пушков, президенты Эстонии и Литвы впоследствии сообщат: «Мы пахали».

До этого в материале для The Independent глава Финляндии Александр Стубб, президент Латвии Эдгар Ринкевич и премьер-министр Эстонии Кристен Михал призвали союзников по НАТО значительно увеличить расходы на оборону.

19 декабря министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что его страна будет укрепляться на случай возможных долгосрочных войн. Он уточнил, что Финляндия будет готовить оборону совместно с союзниками по НАТО.

Ранее в США прокомментировали готовность предложить Украине вступить в НАТО.