Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России раскрыли, как Прибалтика пользуется слабостью НАТО

Сенатор Пушков: Прибалтика припишет себе мнимые заслуги в военном усилении ЕС
close
Johanna Geron/Reuters

Совместное признание Литвы, Финляндии и Эстонии невозможности для Североатлантического альянса одержать победу над Россией без США даст возможность этим странам приписать себе заслуги в укреплении сил Европы. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«Три страны НАТО, известные призывами к жесткой линии в отношении России, заявили, что без США НАТО «не сможет защитить Европу от России», — подчеркнул он, комментируя публикацию газеты The Independent о том, что власти Финляндии, Латвии и Эстонии признали, что европейские члены НАТО не готовы противостоять России без участия США.

Как отметил Пушков, не случайно призыв об увеличении расходов на оборону на Западе исходит от «самых слабых стран альянса». Они хотят, чтобы либо Соединенные Штаты, либо передовые страны ЕС взяли на себя бремя военного наращивания и сделали за них «всю военную работу». При этом, отметил Пушков, президенты Эстонии и Литвы впоследствии сообщат: «Мы пахали».

До этого в материале для The Independent глава Финляндии Александр Стубб, президент Латвии Эдгар Ринкевич и премьер-министр Эстонии Кристен Михал призвали союзников по НАТО значительно увеличить расходы на оборону.

19 декабря министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что его страна будет укрепляться на случай возможных долгосрочных войн. Он уточнил, что Финляндия будет готовить оборону совместно с союзниками по НАТО.

Ранее в США прокомментировали готовность предложить Украине вступить в НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами