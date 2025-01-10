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В Индии анонсировали круглый стол для дипломатов об авиашоу Aero India

МО Индии: состоится круглый стол для дипломатов об авиашоу Aero India
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Samuel Rajkumar/Reuters

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх проведет круглый стол для послов и верховных комиссаров более 150 дружественных стран на тему предстоящей военной и гражданской аэрокосмической выставки Aero India 2025. Об этом сообщила пресс-служба индийского оборонного ведомства.

«Приглашения на участие в мероприятии были направлены послам и верховным комиссарам более 150 дружественных стран», — говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве обороны Индии, дипломаты стран будут проинформированы о главных событиях Aero India 2025, а также получат персональное приглашение от министра обороны для своего высшего руководства.

Крупнейшее в Азии авиашоу Aero India 2025 состоится в штате Карнатака, мероприятие станет 15-м и пройдет в период с 10 по 14 февраля.

Ожидается, что мероприятие включит в себя совещание министров обороны ряда стран, круглый стол, а также авиашоу, в котором примут участие пилотажные группы из разных государств. Кроме того, организаторы оборудуют большую выставочную зону и торговую ярмарку аэрокосмических компаний.

10 декабря министр обороны Индии Раджнатх Сингх в ходе переговоров с главой Минобороны РФ Андреем Белоусовым в Москве заявил, что Индия, несмотря на геополитические вызовы и значительное давление других государств, приняла осознанное решение углублять и расширять сотрудничество с Россией.

Ранее в Индии агрессивные макаки захватили деревню.

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