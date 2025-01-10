МИД Панамы: Панамский канал невозможно купить

МИД Панамы: Панамский канал является религией для панамцев, он не продается

Панамский канал является для панамцев религией, которая объединяет жителей страны, поэтому он не будет продан кому-либо, включая США. Об этом заявил министр иностранных дел Панамы Хавьер Мартинес Ача, передает телеканал TVN.

«Для панамцев канал бесценен, и это религия, которая нас объединяет. Канал, который является достоянием панамцев, успешно служит всему международному сообществу, особенно Соединенным Штатам (…) без каких-либо привилегий для кого-либо», — сказал он.

Ача также подчеркнул, что наибольшую выгоду от использования канала получает американский порт Хьюстон.

Так, глава МИД Панамы прокомментировал заявление Дасти Джонсона, конгрессмена США от Республиканской партии, который выдвинул инициативу, позволяющую президенту Соединенных Штатов провести переговоры о покупке канала за один доллар.

На этой неделе Дональд Трамп заявил, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. Он добавил, что также намерен вернуть под американский контроль Панамский канал и переименовать Мексиканский залив в Американский. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти.

Ранее Песков прокомментировал притязания Трампа на Панамский канал.