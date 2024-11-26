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Талибы ждут помощи России для снижения давления Запада

В «Талибане» заявили, что ждут помощи от РФ для нейтрализации давления Запада

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MoICAfghanistan/X (ранее Twitter)

«Талибан» (организация запрещена в России) ждет от России помощи для снижения давления США и других западных стран. Об этом заявил вице-премьер по экономическим вопросам временного правительства движения мулла Абдул Гани Барадар на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу, передает ТАСС.

Афганские власти постарались обеспечить условия для наращивания экспорта товаров за рубеж и привлечения иностранных инвестиций в страну, рассказал Барадар.

«Как вам известно, после победы Исламского Эмирата в Афганистане, США и страны Запада оказывают на нас всевозможное давление. Поэтому мы ждем, что Российская Федерация поможет нам нейтрализовать это давление», — цитирует его агентство.

По его словам, Афганистан является надежным экономическим партнером, и в результате усилий талибов ИГ (организация запрещена в России) в стране было уничтожено и переместилось в другие страны.

Шойгу во время встречи заявил, что Россия стремится к углублению двустороннего партнерства с Афганистаном в различных сферах.

С 2021 года официальное название Афганистана под управлением движения «Талибан» — Исламский Эмират Афганистан.

Ранее Шойгу подарил талибам кинжал.

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