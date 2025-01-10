Союзники Марии Мачадо заявили, что она была похищена

Сторонники самого влиятельного лидера оппозиции Венесуэлы Марии Корины Мачадо заявили, что она была похищена на улицах Каракаса представителями власти после того, как тайно покинула свое укрытие, чтобы возглавить масштабный протест против президента Николаса Мадуро. Об этом сообщает The Guardian.

Спустя примерно три часа после этого заявления союзники Мачадо сообщили, что ее освободили. По их словам, Мачадо заставили записать несколько видеороликов.

При этом венесуэльские власти опровергли сообщения о похищении политика.

«Это очередная фейковая новость», — написал министр информации и связи страны Фредди Ньяньес в своем Telegram-канале.

В июле прошлого года в Венесуэле прошли выборы, победу на которых одержал действующий глава государства Николас Мадуро. 10 января он должен быть приведен к присяге на свой третий президентский срок.

Основным противником Мадуро на выборах был оппозиционер Эдмундо Гонсалес Уррутиа, который отказался признавать итоги выборов. Лидеры множества стран Латинской Америки, включая Аргентину, Гватемалу, Коста-Рику, Перу и Чили, также выразили сомнения в достоверности результатов.

Ранее стало известно, что администрация США может на этой неделе ввести новые санкции в отношении Венесуэлы.