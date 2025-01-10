Николас Мадуро в третий раз принесет присягу на посту президента Венесуэлы

Инаугурация Николаса Мадуро, переизбранного на пост президента Венесуэлы, состоится в пятницу, 10 января, в Каракасе. Об этом сообщает «Интерфакс».

Церемония пройдет через пять месяцев после президентских выборов, которые состоялись в стране в июле прошлого года. По официальным данным, Мадуро победил, набрав 51,2% голосов избирателей.

Основным соперником Мадуро был оппозиционер Эдмундо Гонсалес Уррутиа, который не признал результаты выборов. Руководители многих стран Латинской Америки, в том числе Аргентины, Гватемалы, Коста-Рики, Перу и Чили, также не признали или поставили под сомнение результаты выборов. Победу Гонсалеса признали в ряде западных стран, включая США.

Сам Гонсалес был вынужден покинуть страну, но ранее заявлял о намерении вернуться в Венесуэлу к 10 января, чтобы «принять присягу». Однако вице-президент страны Делси Родригес заявила, что в случае появления Гонсалеса его «немедленно задержат».

В преддверии инаугурации в Венесуэле прошли демонстрации как сторонников, так и противников Мадуро. В стране усилены меры безопасности.

Николас Мадуро занимал пост министра иностранных дел в правительстве Уго Чавеса (2006-2013 гг.) и был вице-президентом Венесуэлы (2012-2013 гг.). С марта по апрель 2013 года Мадуро исполнял обязанности президента Венесуэлы. Затем он был избран президентом страны. В июле 2024 года он был переизбран на третий срок.

В ноябре 2024 года заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко передал президенту Венесуэлы Николасу Мадуро приглашение совершить визит в Россию в 2025 году.

Ранее в Венесуэле задержали трех наемников с Украины.