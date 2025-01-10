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Россия осталась в тройке морских держав

ИМЭМО РАН: Россия сохранила третье место в рейтинге морских держав
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Минобороны РФ

Россия по итогам прошлого года осталась в тройке самых мощных морских держав, ее обошли Китай и США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад ИМЭМО РАН.

На долю 10 крупнейших стран в Индексе морской мощи (ИММ) приходится чуть меньше 60%. Возглавляет список Китай, на долю которого приходится 16,5% совокупного морского потенциала всех стран в индексе. Сразу за КНР идут США, на них приходится 15%. Показатель России в этом индексе — 6,9%.

Китай продолжил укреплять свою позицию, которую занял два года назад. В текущем индексе, в отличие от предыдущего, показатель КНР вернулся к росту, у США наоборот сокращение. Российский же индекс после стагнации слегка вырос в этом году.

«Поскольку основу китайской морской мощи составляет морская деятельность, в индексе которой КНР превосходит США в 5,5 раз, то продолжение его роста позволило КНР сохранить за собой лидерство и в совокупном индексе морской мощи, а в ближайшей перспективе, вероятно, еще более упрочит лидерство Китая в морской сфере», — заключили авторы исследования.

8 января РИА Новости сообщало, что командования военно-морских сил США, Великобритании и Франции намерены реформировать доктрины использования ВМС на фоне продолжающихся конфликтов в разных частях мира и появления новейших видов вооружений.

Ранее ВМФ РФ получил около 30 кораблей и подлодок.

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