Западные страны реформируют флоты на фоне конфликтов

Командования военно-морских сил США, Великобритании и Франции намерены реформировать доктрины использования ВМС на фоне продолжающихся конфликтов в разных частях мира и появления новейших видов вооружений. Об этом пишет РИА Новости.

Министр ВМС США Карлос Дель Торо заявил, что сегодня мир столкнулся со всеобъемлющей морской мощью в Индо-Тихоокеанском регионе, конфликтом на Украине и атаками хуситов в Красном море. По его словам, все это определит среду безопасности на протяжении нескольких десятилетий.

Адмирал Николя Вожура, возглавляющий штаб ВМС Франции, заявил, что ВМС больше не могут рассчитывать на то, что корабли будут актуальны в течение 40-летнего срока службы, поскольку системы вооружения значительно изменятся за это время.

Глава военно-морского штаба Королевского флота Великобритании сэр Бен Ки в свою очередь заявил, что оружейная «смена поколений» проходит быстрее, чем строятся новые корабли. В связи с этим, по его словам, необходимо усовершенствовать подход, который позволил бы улучшать и обновлять корабль в короткие сроки уже после того, как он сошел со стапелей.

В настоящее время Британия и Франция совместно работают с оружейным гигантом MBDA, занимающимся производством ракетных систем с учетом полученного в Красном море опыта, говорится в материале.

В США также утверждают о необходимости изменений в самой морской доктрине, чтобы что-то противопоставить Китаю. В Вашингтоне обратили внимание, что Пекин вышел на абсолютно иной уровень производства этого вида вооружений. Член палаты представителей от демократов Раджа Кришнамурти заявил, что на каждое океанское судно производства США Китай построит 359.

Ранее в США назвали новой угрозой российские подлодки проекта «Ясень-М».