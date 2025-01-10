Инаугурацию Трампа посетит высокопоставленный китайский чиновник

На инаугурации Трампа будет присутствовать высокопоставленный представитель КНР

Китайское руководство планирует направить высокопоставленного представителя на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, сообщает британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По их данным, представитель КНР также проведет переговоры с Трампом. В качестве возможных кандидатов FT называет вице-председателя КНР Хань Чжэна или главу МИД Ван И. При этом, по словам источников, американская сторона настаивала на визите главы секретариата ЦК КПК Цай Ци, считая его более влиятельной фигурой.

Как отмечает издание, уровень представителя будет иметь большое значение для Вашингтона, особенно учитывая, что Трамп приглашал на церемонию инаугурации 20 января лично Си Цзиньпина.

«Китайская сторона должна направить представителя должного уровня, чтобы отношения [с новой администрацией] начались в правильном ключе», — отметил один из источников издания.

До этого на инаугурациях американских президентов Китай был представлен лишь своими послами.

На днях официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что Китай готов сотрудничать с Трампом на взаимовыгодных условиях.

Ранее Трамп сформировал команду из «ястребов» для сдерживания Китая.