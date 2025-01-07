Китай готов выстраивать с Трампом взаимовыгодные отношения

В МИД КНР заявили о готовности выстраивать с Трампом взаимовыгодные отношения

Китай готов сотрудничать с Дональдом Трампом на взаимовыгодных условиях. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя слова Трампа о перспективах долгосрочного сосуществования Китая и США, передает ТАСС.

Он отметил, что Пекин поддерживает с Вашингтоном контакты в различных формах.

«Мы готовы сотрудничать с американской стороной, придерживаться принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и беспроигрышного сотрудничества, содействовать стабильному, здоровому и устойчивому развитию двусторонних отношений на благо обоих государств и всего мира», — сказал Го.

Дипломат подчеркнул, что успехи как Китая, так и США означают для них взаимные возможности и создают обоюдный стимул.

Пекин способствует развитию торгово-экономических отношений с американской стороной на основе принципов взаимного уважения, добавил представитель китайского МИД.

6 января министр финансов США Джанет Йеллен пригрозила Китаю последствиями за материальную поддержку РФ в конфликте с Украиной. Она также выразила серьезную обеспокоенность по поводу киберактивности субъектов, спонсируемых КНР.

Ранее Трамп сформировал команду из «ястребов» для сдерживания Китая.