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В США признали, что остановка транзита российского газа через Украину вредит Киеву

Responsible Statecraft: остановка транзита газа из РФ через Украину вредит Киеву
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РИА Новости

Прекращение транзита российского газа через Украину вредит больше Киеву, чем Москве, и ослабляет энергетическую безопасность стран ЕС. Об этом заявил обозреватель американского портала Responsible Statecraft Майк Фреденберг.

По его мнению, решение президента Украины Владимира Зеленского ухудшает экономическую ситуацию в Европе, так как его страна теперь зависит от поставок электроэнергии и ископаемого топлива из других стран, включая Словакию.

Фреденберг отметил, что ущерб для РФ от прекращения транзита составит около 0,22% ВВП в 2024 году, в то время как для Украины — 0,56%. Он выразил сомнение, что решение Зеленского действительно направлено на наказание России, учитывая, что Словакия и Венгрия ранее выступали против военной помощи Киеву.

Обозреватель также подчеркнул, что, несмотря на санкции, Россия продолжает извлекать выгоду из своих энергетических ресурсов, и их воздействие на российскую экономику оказалось менее существенным, чем ожидалось.

В августе 2024 года Украина отказалась продлевать срок действия договора с Россией о транзите газа и заявила, что в этом вопросе «поставлена точка». В декабре того же года украинские власти подтвердили эту позицию. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Европа установила рекорд по объему закупленного у России СПГ.

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