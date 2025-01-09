На Западе заявили, что Трамп пересматривает подход к завершению украинского конфликта

Европейские чиновники, обсуждающие завершение конфликта на Украине с командой избранного президента США Дональда Трампа, сообщили, что американцы пересматривают свой подход к урегулированию ситуации. Об этом сообщает издание Financial Times (FT).

Один из чиновников напомнил, что недавно Трамп заявил о сроке в шесть месяцев для урегулирования конфликта, хотя раньше он был уверен, что это удастся сделать значительно быстрее.

По его словам, команда Трампа «одержима демонстрацией силы» и стремится выглядеть уверенно. Он также отметил, что у них есть опасения, что действия новой администрации могут напоминать вывод американских войск из Афганистана.

Источник добавил, что у команды Трампа пока нет четкого плана по разрешению конфликта. Это может означать, что США продолжат предоставлять военную помощь Украине даже после инаугурации нового президента.

Как отметил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, у команды Дональда Трампа пока нет плана по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее глава МИД Британии предположил, когда будет урегулирован конфликт на Украине.