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В Европе испугались превосходства сил России перед НАТО

FT: НАТО недотягивает до уровня, необходимого для сдерживания России
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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Странам Европы необходимо в кратчайшие сроки укрепить свои оборонные способности, однако НАТО на треть не дотягивает до уровня, необходимого для сдерживания России. Об этом сообщает газета Financial Times.

В материале говорится, что в Европе назревает кризис на фоне будущего объединения двух стихий. Речь идет о «растущей угрозе со стороны России» и растущем безразличии со стороны администрации избранного президента Дональда Трампа.

Авторы статьи отметили, что в настоящее время военные силы России превышают численность, которая была в 2022 году. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обратил внимание, что Россия производит «огромные количества танков, бронетехники и боеприпасов». В то время как странам Европы не хватает военнослужащих и техники для ведения боевых действий. В частности, на начало 2024 года численность армии Великобритании составляла всего 73 520 человек — это самый низкий показатель с 1792 года. В ФРГ же в армии служат 64 000 человек.

Плановые оценки Североатлантического альянса свидетельствуют о том, что организация на треть отстает от требующегося уровня для эффективного «сдерживания России». Особенно заметен недостаток в противовоздушной защите, материально-техническом обеспечении, боеприпасах и защищенных коммуникациях, добавили в FT.

Ранее сообщалось, что российский «Орешник» обнаружил уязвимость системы ПВО Великобритании.

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