В России объяснили претензии Трампа на Гренландию и Канаду

Ученый-полярник, директор Музея Арктики и Антарктики Виктор Боярский в интервью газете «Взгляд» прокомментировал претензии избранного президента США Дональда Трампа на Гренландию и Канаду. По его словам, республиканец заинтересован в том, чтобы получить контроль над Северо-Западным проходом, а также усилить военное присутствие Соединенных Штатов в Арктике.

«У американцев уже есть военная база на севере Гренландии. И в этом смысле Трампу было бы выгодно иметь эти территории в составе своей страны. Это серьезно расширило бы военное присутствие Штатов в Арктике», — сказал Боярский.

Он добавил, что пресная вода в перспективе станет более востребованным ресурсом. Гренландия при этом является вторым после Антарктиды запасником воды.

В январе Трамп заявил, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. Он также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал и переименовать Мексиканский залив в Американский. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти, а в МИД России призвали подождать официального вступления Трампа в должность. Зачем ему понадобились новые территории — в материале «Газеты.Ru».

Ранее советник Трампа объяснил важность Гренландии для США.