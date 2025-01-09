Зеленский прибыл в Германию на встречу союзников по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Германию для участия в заседании контактной группы по ситуации в республике, которое пройдет на американской авиабазе Рамштайн. Об этом сообщает «Страна.ua», публикуя кадры с политиком.

Отмечается, что на 25-м заседании будут присутствовать министры обороны 54 стран.

Издание также пишет, что, вероятно, это будет последняя встреча контактной группы по вооружению Украины до инаугурации президента США Дональда Трампа, которая запланирована на 20 января.

Как сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, на предстоящем заседании планируется утвердить планы поддержки республики до 2027 года по восьми направлениям.

Контактная группа по обороне Украины (Ukraine Defense Contact Group), также известная как «формат «Рамштайн»», представляет собой международную коалицию, участники которой оказывают военную помощь Киеву в конфликте с Россией. В работе группы участвуют более 50 стран — все страны-члены НАТО, большинство государств Евросоюза и союзники из Африки и Азии.

Ранее Пентагон назвал общую сумму военной помощи, оказанной Украине союзниками с начала СВО.