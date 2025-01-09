Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский прибыл в Германию на встречу союзников по Украине

Зеленский прибыл в ФРГ на заседание «Рамштайна»

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Германию для участия в заседании контактной группы по ситуации в республике, которое пройдет на американской авиабазе Рамштайн. Об этом сообщает «Страна.ua», публикуя кадры с политиком.

Отмечается, что на 25-м заседании будут присутствовать министры обороны 54 стран.

Издание также пишет, что, вероятно, это будет последняя встреча контактной группы по вооружению Украины до инаугурации президента США Дональда Трампа, которая запланирована на 20 января.

Как сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, на предстоящем заседании планируется утвердить планы поддержки республики до 2027 года по восьми направлениям.

Контактная группа по обороне Украины (Ukraine Defense Contact Group), также известная как «формат «Рамштайн»», представляет собой международную коалицию, участники которой оказывают военную помощь Киеву в конфликте с Россией. В работе группы участвуют более 50 стран — все страны-члены НАТО, большинство государств Евросоюза и союзники из Африки и Азии.

Ранее Пентагон назвал общую сумму военной помощи, оказанной Украине союзниками с начала СВО.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами