Дубинский: самое время убрать из конституции Украины пункт о стремлении в НАТО

Властям Украины стоит убрать из конституции пункт о стремлении страны в НАТО, поскольку его включение в основной закон было ошибочным шагом. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Сейчас самое время выносить в зал парламента решение об изменении конституции Украины, убрать оттуда НАТО», — написал Дубинский.

По его словам, ответственность за стремление Украины в НАТО должны понести экс-президент страны Петр Порошенко и действующий глава государства Владимир Зеленский.

Дубинский напомнил, что именно Порошенко вписал НАТО в конституцию, хотя знал, что это приведет к конфликту с Россией. А Зеленский, по его словам, продолжил использовать этот повод для провоцирования противостояния.

7 января избранный президент США Дональд Трамп заявил, что в случае вступления Украины в НАТО альянс окажется прямо у порога России. Он добавил, что может понять чувства РФ по этому поводу.

Ранее в офисе Зеленского рассказали, как Украина хочет вступить в НАТО.