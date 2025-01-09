Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине призвали убрать из конституции пункт о НАТО

Дубинский: самое время убрать из конституции Украины пункт о стремлении в НАТО
close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Властям Украины стоит убрать из конституции пункт о стремлении страны в НАТО, поскольку его включение в основной закон было ошибочным шагом. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Сейчас самое время выносить в зал парламента решение об изменении конституции Украины, убрать оттуда НАТО», — написал Дубинский.

По его словам, ответственность за стремление Украины в НАТО должны понести экс-президент страны Петр Порошенко и действующий глава государства Владимир Зеленский.

Дубинский напомнил, что именно Порошенко вписал НАТО в конституцию, хотя знал, что это приведет к конфликту с Россией. А Зеленский, по его словам, продолжил использовать этот повод для провоцирования противостояния.

7 января избранный президент США Дональд Трамп заявил, что в случае вступления Украины в НАТО альянс окажется прямо у порога России. Он добавил, что может понять чувства РФ по этому поводу.

Ранее в офисе Зеленского рассказали, как Украина хочет вступить в НАТО.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами