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США и Украина хотели начать переговоры с РФ вне зависимости от итогов выборов

CNN: переговоры по Украине начались бы в 2025 году даже в случае победы Харрис
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Reuters

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине начались бы в первой половине 2025 года, даже если бы на выборах главы государства в США победу одержала действующий вице-президент страны Камала Харрис. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на чиновников из администрации нынешнего американского лидера Джо Байдена.

«Чиновники <...> утверждают, что и администрация США, и администрация Украины ожидали, что переговоры с РФ могут состояться в первой половине 2025 года», — говорится в материале.

По словам источников, Вашингтон и Киев рассчитывали на такое развитие событий вне зависимости от того, кто победит на выборах. В связи с этим основной целью последних поставок военной техники США на Украину стало «расширение ее возможностей» перед началом переговоров.

7 января избранный американский президент Дональд Трамп выразил надежду, что ему удастся добиться окончания боевых действий на Украине в течение шести месяцев после инаугурации. В то же время он назвал эскалацию конфликта между Киевом и Москвой «фиаско» Байдена и признался, что понимает позицию российского руководства относительно возможного вступления Украины в НАТО. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совете безопасности РФ оценили способность Трампа быстро урегулировать украинский кризис.

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