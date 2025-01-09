Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Песков заявил, что РФ следит за «драматическим развитием ситуации» вокруг Гренландии

Песков: РФ заинтересована в сохранении атмосферы стабильности в Арктической зоне

Российские власти заинтересованы в сохранении атмосферы мира и стабильности в Арктической зоне, поэтому готовы к обсуждению соответствующих вопросов со всеми странами мира. Об этом в ходе регулярного брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты попросили его прокомментировать слова избранного американского лидера Дональда Трампа о том, что Канада и Гренландия должны войти в состав США ради обеспечения национальной безопасности. Представители СМИ поинтересовались, не угрожают ли подобные высказывания будущего главы государства балансу сил в Арктике и интересам Москвы в этом регионе.

«Арктическая зона — это зона наших национальных интересов, наших стратегических интересов. Мы присутствуем в Арктической зоне, будем там присутствовать и дальше. Мы заинтересованы в сохранении атмосферы мира и стабильности в Арктической зоне, готовы к взаимодействию со всеми странами мира», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что претензии США на Гренландию и Канаду — это в большей степени вопрос двусторонних отношений Вашингтона с Оттавой и Копенгагеном. Тем не менее российское руководство продолжает внимательно следить за «драматическим развитием ситуации».

В то же время Песков обратил внимание, что европейские страны достаточно робко отреагировали на громкие заявления избранного американского лидера.

«Понятно, что страшно реагировать как-то на слова Трампа. Поэтому очень опасно, скромно, тихо, почти шепотом реагирует Европа», — резюмировал пресс-секретарь.

7 января будущий хозяин Белого дома провел пресс-конференцию, в ходе которой заявил о желании включить Гренландию в состав страны. Трамп пояснил, что она должна стать частью США, так как стратегически важна для обеспечения национальной безопасности и защиты «свободного мира».

Ранее в Дании допустили возможность выхода Гренландии из состава страны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами