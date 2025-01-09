Песков заявил, что РФ следит за «драматическим развитием ситуации» вокруг Гренландии

Российские власти заинтересованы в сохранении атмосферы мира и стабильности в Арктической зоне, поэтому готовы к обсуждению соответствующих вопросов со всеми странами мира. Об этом в ходе регулярного брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты попросили его прокомментировать слова избранного американского лидера Дональда Трампа о том, что Канада и Гренландия должны войти в состав США ради обеспечения национальной безопасности. Представители СМИ поинтересовались, не угрожают ли подобные высказывания будущего главы государства балансу сил в Арктике и интересам Москвы в этом регионе.

«Арктическая зона — это зона наших национальных интересов, наших стратегических интересов. Мы присутствуем в Арктической зоне, будем там присутствовать и дальше. Мы заинтересованы в сохранении атмосферы мира и стабильности в Арктической зоне, готовы к взаимодействию со всеми странами мира», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что претензии США на Гренландию и Канаду — это в большей степени вопрос двусторонних отношений Вашингтона с Оттавой и Копенгагеном. Тем не менее российское руководство продолжает внимательно следить за «драматическим развитием ситуации».

В то же время Песков обратил внимание, что европейские страны достаточно робко отреагировали на громкие заявления избранного американского лидера.

«Понятно, что страшно реагировать как-то на слова Трампа. Поэтому очень опасно, скромно, тихо, почти шепотом реагирует Европа», — резюмировал пресс-секретарь.

7 января будущий хозяин Белого дома провел пресс-конференцию, в ходе которой заявил о желании включить Гренландию в состав страны. Трамп пояснил, что она должна стать частью США, так как стратегически важна для обеспечения национальной безопасности и защиты «свободного мира».

Ранее в Дании допустили возможность выхода Гренландии из состава страны.