Вся киевская верхушка рано или поздно покинет Украину. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал военный обозреватель Влад Шлепченко.

«Ни для кого не секрет, что Украина — это не сторона конфликта, которая может победить, или хотя бы свести ситуацию к какому-то более или менее удобоваримому, прошу прощения, приемлемому, в геополитическом плане, проигрышу. Ничего подобного. Украина — это государство-камикадзе», — отметил Шлепченко.

Он добавил, что идея покинуть Украину была национальной еще до начала специальной военной операции.

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, до этого заявил, что Зеленский должен покинуть свой пост, чтобы в стране установился мир.

Нардеп обратил внимание на то, что президент Украины «попал в петлю своих хотелок», из которой нет выхода.

Ранее в США раскрыли, что ждет Зеленского после капитуляции Украины.