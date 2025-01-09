В Канаде задумались о введении пошлин на унитазы и раковины из США

Globe and Mail: Канада введет ответные пошлины на унитазы и сок из США

Власти Канады рассматривают вопрос о введении ответных торговых пошлин на стальные и керамические изделия, а также апельсиновый сок из США в случае установления Дональдом Трампом тарифов на канадские товары. Об этом сообщает газета Globe and Mail со ссылкой на неназванный правительственный источник.

«Канада рассматривает возможность введения ответных пошлин на широкий спектр товаров американского производства, включая апельсиновый сок, керамические изделия, такие как унитазы и раковины, а также некоторые изделия из стали», — говорится в статье.

По словам источника издания, список товаров может быть дополнен.

В ноябре избранный президент США Дональд Трамп пригрозил ввести 25-процентную пошлину на все товары, ввозимые в США из Канады и Мексики, начиная с 20 января — дня его инаугурации — если эти страны не прекратят поток наркотиков и мигрантов через свои границы.

Позже сообщалось, что власти Канады провели переговоры с командой Трампа, чтобы попытаться уговорить его не вводить высокие пошлины, поскольку это нанесет ущерб экономикам обеих стран.

Ранее Трамп опубликовал карты США с присоединенной Канадой.