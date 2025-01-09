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На Западе рассказали, чем может грозить уход с поста министра обороны США Остина

Politico: контактная группа по Украине может распасться после ухода Остина
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Violeta Santos Moura/Reuters

Предстоящий уход с поста главы Пентагона Ллойда Остина может грозить распадом для контактной группы по Украине. Об этом пишет газета Politico.

«В следующий раз, когда группа соберется, все будет выглядеть совсем иначе — если она вообще соберется... Распад группы может стать ударом для Украины», — говорится в материале.

Авторы публикации подчеркивают, что уход Остина с поста главы Пентагона станет ударом для группы, занимающейся российско-украинским конфликтом, ведь она «потеряет своего самого главного вдохновителя и основателя, и ни одна другая страна не предложила взять на себя руководство».

Чиновники из НАТО уверены, что группа сможет функционировать без Остина. Список потенциальных лидеров могут возглавить Великобритания, принимавшая первые встречи союзников, и Германия, являвшаяся крупным поставщиком для нужд ВСУ.

До этого глава Пентагона Остин заявил, что у России нет подавляющего преимущества в конфликте на Украине.

Ранее Блинкен выразил недовольство сотрудничеством России и КНДР.

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