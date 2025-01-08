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В США начали законодательно разрабатывать переименование Мексиканского залива

CBS: конгрессвумен Грин вскоре представит законопроект о «Заливе Америки»
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Steven Hirsch/New York Post via AP

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что уже 9 января может представить законопроект по вопросу переименования Мексиканского залива в «Залив Америки». Об этом сообщает американский телеканал CBS.

«Союзница Трампа, республиканец Марджори Тейлор Грин из Джорджии, заявила, что представит законопроект по этому поводу в четверг утром», — говорится в сообщении телеканала.

CBS приводит слова конгрессвумен, которая заявила, что Вооруженные силы США защищают этот район от любых военных угроз со стороны иностранных государств. В этой связи, считает Грин, «Это наш залив. Его законное название — залив Америки».

7 января Трамп сообщил о намерении переименовать Мексиканский залив в «Залив Америки».

По его словам, данное решение станет новой частью политики его администрации.

Трамп подчеркнул, что новое название охватывает обширную территорию. Точная дата, когда решение будет принято, неизвестна.

Ранее слова Трампа о Канаде, Гренландии и Панаме связали с большим планом против России.

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