В Польше состоятся переговоры министров обороны из шести стран

Министры обороны Польши, Германии, Италии, Франции, Великобритании и Украины проведут встречу 13 января. Об этом в ходе пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info, заявил глава польского военного ведомства Владислав Косиняк-Камыш.

«Я пригласил [на переговоры в Польшу] на следующей неделе министров обороны Германии, Франции, Великобритании и Италии», — рассказал он.

По словам главы ведомства, также к беседе присоединится украинский министр обороны Рустем Умеров. Он примет участие во встрече по видеоконференцсвязи, уточнил Косиняк-Камыш.

Ожидается, что участники переговоров обсудят изменения, которые могут произойти на международной политической арене после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

2 января временный поверенный в делах Украины в Польше Петр Лукасевич рассказал, что Варшава и Киев создали оружейное предприятие для производства беспилотников и ремонта танков. Завод находится на польской территории.

Дипломат не стал приводить другие подробности. Он лишь сказал, что власти Польши предпочитают не афишировать наличие подобного объекта из-за непосредственной близости к РФ.

Ранее на Украине поделились ожиданиями от председательства Польши в Европейском союзе (ЕС).