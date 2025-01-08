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Во Франции выразили опасения по поводу вхождения Маска в администрацию США

МО Франции: вхождение Маска в администрацию США угрожает космической отрасли ЕС
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Allison Robbert - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вхождение основателя компании SpaceX Илона Маска в американскую администрацию после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа может поставить под угрозу развитие космической отрасли в странах — членах Европейского союза (ЕС). Об этом в эфире радиостанции Europe 1 предупредил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

«Я думаю, что настоящий риск <...> заключается во вхождении SpaceX и главы SpaceX в американскую администрацию. Впервые частные <...> интересы будут практически помещены рядом с американской администрацией», — отметил руководитель военного ведомства.

По его словам, сейчас европейским государствам надо понять, как реагировать на включение Маска в администрацию Трампа. Причина заключается в том, что теперь перед странами — членами ЕС стоит вопрос о сохранении своего суверенитета и доступа к космическому пространству.

В ноябре 2024 года избранный американский лидер объявил, что после его инаугурации предприниматели Илон Маск и Вивек Рамасвами возглавят министерство эффективности правительства США (DOGE). Основными направлениями их деятельности станут избавление от бюрократии и избыточного регулирования в государственных органах власти, а также сокращение расходов федерального бюджета.

Ранее критики назвали Маска «теневым» президентом США.

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