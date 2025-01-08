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Оппозиционный депутат обвинил Кишинев в провоцировании энергокризиса

Депутат Боля: власти Молдавии сами спровоцировали энергетический кризис
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Власти Молдавии сами спровоцировали энергетический кризис, не предпринимая мер по предотвращению сложившейся ситуации. Об этом заявил оппозиционный депутат парламента Василий Боля, передает РИА Новости.

«С апреля прошлого года вместо того, чтобы заниматься подготовкой к нынешнему отопительному сезону, они занимались пропагандой референдума, ездили по стране — все министры, в том числе и премьер. Лето протанцевали вместо подготовки к зиме», — сказал парламентарий.

Боля добавил, что Кишинев заранее знал о планах Украины по отказу от продления контракта о транзите газа. При этом власти республики не стали принимать каких-либо решений для стабилизации ситуации, отметил депутат.

Срок контракта на транзит российского газа через Украину истек 31 декабря. Утром 1 января «Газпром» объявил о прекращении поставок. Цена газа в Европе после прекращения транзита взлетела до максимума с октября 2023 года. Первой от остановки поставок пострадала Молдавия, в Приднестровье и вовсе остановили работу почти всех предприятий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Молдавию призвали вернуть долг Газпрому.

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