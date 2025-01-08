Премьер Гренландии встретится с королем Дании после требований Трампа

Премьер Гренландии Муте Эгеде 8 января проведет встречу с королем Дании Фредериком X на фоне заявлений избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о возможном присоединении острова к США. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Лидер Гренландии встретится с датским королем в Копенгагене в среду после того, как избранный президент США Дональд Трамп заявил, что хочет взять под свой контроль арктический остров», — говорится в сообщении издания.

Как напоминает Reuters, Трамп не исключает применения военных или экономических мер против Дании, чтобы сделать Гренландию частью Соединенных Штатов.

Канада и Гренландия должны войти в состав США, заявил Трамп. Он добавил, что также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал и переименовать Мексиканский залив в Американский. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти, а в МИД России призвали подождать официального вступления Трампа в должность. Зачем республиканцу понадобились новые территории — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Канаду назвали филиалом США.