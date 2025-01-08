Глава МИД Австрии возглавит временное правительство страны

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен поручит министру иностранных дел страны Александру Шалленбергу возглавить временное правительство после ухода Карла Нехаммера с поста канцлера. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию Ван дер Беллена.

Согласно пресс-релизу, президент даст Шалленбергу поручение 10 января 2025 года, в 11:00 по местному времени (13:00 мск).

Он будет совмещать посты канцлера и министра иностранных дел. Ранее издание Die Presse со ссылкой на источники сообщило, что Шалленберг будет исполнять обязанности федерального канцлера до формирования новой правящей коалиции и созыва ей кабмина.

После провала переговоров о формировании коалиционного правительства с социал-демократами канцлер Австрии Карл Нехаммер от Австрийской народной партии пообещал, что уйдет в отставку. Он рассказал о своем решении сложить полномочия федерального канцлера и председателя Австрийской народной партии в ближайшие дни, гарантируя при этом плавный переход власти.

Ранее бывший канцлер Австрии отказался возглавить Австрийскую народную партию.