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В Грузии заявили, что в стране продолжается борьба за мир

Власти Грузии заявили, что страна спаслась от украинского сценария
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Irakli Gedenidze/Reuters

Грузии большими усилиями удалось избежать украинского сценария, однако борьба за мир продолжается. Об этом говорится в заявлении политического совета правящей в республике партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», передает ТАСС.

В партии подчеркнули, что пока конфликт на Украине продолжается, всегда будет интерес открытия «второго фронта» в Грузии, поэтому грузинскому народу придется бороться до конца, чтобы выжить.

В заявлении «Грузинской мечты» также говорится о попытках так называемого глубинного государства (Deep State) контролировать США и их внешнюю политику. Грузинские власти выразили уверенность, что кризисные ситуации, которые сейчас наблюдаются в мире, а также на Украине, являются результатом действия этого «глубинного государства».

Политики подчеркнули, что Deep State вверг в войны не одно государство, самый разрушительный удар пришелся на Украину. В «Грузинской мечте» обратили внимание, что Украина, у которой до 2014 года были суверенитет, территориальная целостность, мир и почти 200-миллиардная экономика, сегодня почти уничтожена.

Ранее стало известно о позиции Грузии по восстановлению дипотношений с Россией.

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