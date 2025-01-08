Украинский лидер Владимир Зеленский осознает, что Киев уже давно потерпел поражение в конфликте на Украине. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Зеленский знает, что у него нет никаких шансов на успех. Война проиграна, уже давно проиграна», — подчеркнул он.

По мнению Макгрегора, избранный президент США Дональд Трамп должен прекратить финансировать украинский конфликт.

До этого американский журналист Дэниел Депетрис в статье для британской газеты Financial Times писал, что Западу следует прекратить раздувать конфликт на Украине, украинский кризис не определит судьбу международного порядка.

По мнению Депетриса, соответствующий шаг Запад должен сделать независимо от того, как будет выглядеть гипотетическое мирное урегулирование на Украине.

Ранее в США раскрыли, сколько продержится Украина без помощи Вашингтона.