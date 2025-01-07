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Зеленский внес проект о приостановке международных договоров с РФ и Белоруссией

Зеленский внес в Раду проект о приостановке договоренностей с РФ и Белоруссией
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Lex Fridman/YouTube

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады законопроект о прекращении действия ряда международных договоров о сотрудничестве с Россией и Белоруссией. Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной рады Украины.

Речь идет о договорах о сотрудничестве в правоохранительной сфере. В пояснительной записке к закону указано, что почтовая связь между государствами прекращена, поэтому выполнять обязательства по данному закону не представляется возможным.

Также к проекту было приложено 26 международных договоров о сотрудничестве в правоохранительной сфере, действие которых на Украине планируют прекратить.

В конце декабря Зеленский подписал закон, согласно которому на Украине перестанут существовать медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК).

Согласно документу, с 1 января 2025 года вместо МСЭК начнут работу экспертные комиссии в больницах. Они будут оценивать состояние граждан по критериям международной классификации функционирования.

Ранее Зеленский подписал закон о реформировании Счетной палаты.

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