В США заявили, что сделка Трампа по Украине опасна для авторитета страны

Украинская сторона стремительно теряет территории и солдат, однако спешка с переговорами может навредить авторитету США. Об этом сообщает издание The Washington Post.

По данным публикации, в ближайшее время станет понятно, сможет ли Украина существовать в качестве суверенного государства. По мнению авторов статьи, украинская армия не сможет пережить еще один год военного положения. Однако торопливость избранного лидера США Дональда Трампа в урегулировании конфликта может стать еще более «скверным сценарием». Отмечается, что способ решения конфликта скажется на всех странах.

«На карту поставлен авторитет Соединенных Штатов и Организации Североатлантического договора, которые немедленно помогли Украине после незаконного и неспровоцированного вторжения России и пообещали продолжать свою поддержку «столько, сколько потребуется», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что в Европе все популярнее становится идея о территориальных уступках Украины в пользу России в обмен на мир.

Как отмечалось в материале той же газеты, европейцы на фоне продолжающихся боевых действий на Украине переходят к идее переговоров по формуле «земля в обмен на мир».

Ранее спецпосланник Трампа отложил поездку на Украину.