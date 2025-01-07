Володин поздравил россиян с Рождеством

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале опубликовал поздравление россиянам с Рождеством Христовым.

«Поздравляю вас со светлым праздником — Рождеством Христовым!» — написал он.

Володин пожелал, чтобы этот день наполнил сердца радостью, любовью и теплом.

«Желаю, чтобы гармония, согласие и благополучие всегда были в ваших домах, а звезда Вифлеема освещала путь к счастью!» — добавил спикер ГД.

Православные верующие России встретили Рождество Христово. Традиционные богослужения прошли по всей территории страны. Первыми праздник встретили жители Камчатки. Службы начали проходить в полночь по местному времени. Богослужения также проводились во всех крупных храмах страны.

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл провел рождественское богослужение в храме Христа Спасителя в Москве. В ходе своей речи он отметил, что попасть в царство Божие можно только отвечая взаимностью на любовь Бога, потому что каждый человек призван к счастью.

Ранее Кадров поздравил христиан с Рождеством Христовым.