Премьер Словакии обсудит с Еврокомиссией ситуацию с транзитом газа

Премьер Словакии 9 января обсудит с ЕК ситуацию с транзитом газа через Украину

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо встретится с представителями Европейской комиссии в Брюсселе 9-го января, на встрече будет обсуждаться ситуация с транзитом российского газа через Украину. Об этом сообщает Denník N.

«Роберт Фицо в четверг будет обсуждать с Европейской комиссией остановку транзита газа через Украину», — говорится в сообщении.

Премьер-министра во время поездки будет сопровождать министр экономики Словакии Дениса Сакова. Будет ли участвовать украинская сторона в переговорах, не уточняется.

Накануне сообщалось, что Европейская комиссия отменила, запланированные на 7 января переговоры по транзиту газа через Украину, из-за отсутствия украинской делегации.

В начале января премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава требует восстановления транзита российского газа через Украину, в ином случае потери республике должны быть компенсированы. По его словам, в результате прекращения транзита из государственного бюджета выпало почти €500 млн.

Ранее стало известно об альтернативном способе транзита газа РФ в Европу.