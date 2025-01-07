Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Премьер Словакии обсудит с Еврокомиссией ситуацию с транзитом газа

Премьер Словакии 9 января обсудит с ЕК ситуацию с транзитом газа через Украину
close
Алексей Витвицкий/РИА Новости

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо встретится с представителями Европейской комиссии в Брюсселе 9-го января, на встрече будет обсуждаться ситуация с транзитом российского газа через Украину. Об этом сообщает Denník N.

«Роберт Фицо в четверг будет обсуждать с Европейской комиссией остановку транзита газа через Украину», — говорится в сообщении.

Премьер-министра во время поездки будет сопровождать министр экономики Словакии Дениса Сакова. Будет ли участвовать украинская сторона в переговорах, не уточняется.

Накануне сообщалось, что Европейская комиссия отменила, запланированные на 7 января переговоры по транзиту газа через Украину, из-за отсутствия украинской делегации.

В начале января премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава требует восстановления транзита российского газа через Украину, в ином случае потери республике должны быть компенсированы. По его словам, в результате прекращения транзита из государственного бюджета выпало почти €500 млн.

Ранее стало известно об альтернативном способе транзита газа РФ в Европу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами