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Во Франции умер экс-лидер партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пен

Экс-глава французской партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пен умер в 96 лет
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Michel Stoupak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший лидер французской партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пен ушел из жизни в возрасте 96 лет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на французское агентство AFP.

В материале отмечается, что о смерти политика сообщили члены его семьи.

«Жан-Мари Ле Пен <...> скончался во вторник (7 января. — «Газета. Ru»)», — говорится в публикации.

По информации журналистов, политик ушел из жизни в одном из медицинских учреждений в городе Гарш. Он находился в больнице в течение последних нескольких недель.

Жан-Мари Ле Пен родился 20 июня 1928 года. В 1956 году он стал самым молодым членом французского парламента.

Политик возглавил партию «Национальный фронт» в 1972 году. За свою карьеру Жан-Мари Ле Пен пять раз выдвигался в качестве кандидата на пост президента страны, при этом в 2002 году ему удалось пройти во второй тур выборов. Однако он набрал всего 17,8% голосов и уступил другому кандидату — Жаку Шираку.

В 2011 году политик покинул пост председателя партии, передав управление ею своей дочери — Марин Ле Пен. Спустя четыре года его исключили из «Национального фронта», а в 2018 году партия вовсе сменила название на «Национальное объединение».

Сейчас партию возглавляет 29-летний Жордан Барделла. Он стал лидером «Национального объединения» в 2022 году.

Ранее у берегов Франции столкнулись два судна, на борту одного из которых находилась Марин Ле Пен.

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