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Кобахидзе посоветовал Макрону не лгать про Грузию и Россию

Кобахидзе посоветовал Макрону следить за Украиной и не лгать про Грузию и Россию
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Nadja Wohlleben/Reuters

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе посоветовал французскому лидеру Эммануэлю Макрону следить за Украиной. Его слова приводит ТАСС.

«Пусть президент Франции следит за Украиной, которой пожертвовали с целью ее уничтожения», — сказал Кобахидзе.

Он также отметил, что не будет комментировать ложь президента Франции о том, что Россия вмешивалась в парламентские выборы в Грузии.

«Я говорю о том, что является реальной проблемой. Ложь я не смогу комментировать», — отметил он.

Накануне Макрон заявлял, что Москва стала «намного агрессивней» в отношении соседних стран и в пример привел парламентские выборы в Грузии. Согласно его утверждению, РФ пыталась дестабилизировать электоральный процесс в Грузии. Также Макрон выступил с обвинениями в адрес Азербайджана, после чего министерство иностранных дел Азербайджана обвинило власти Франции в действиях, подрывающих стабильность в Закавказском регионе.

Ранее Азербайджан обвинил Францию во вмешательстве в события в Грузии.

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