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Азербайджан выступил с обвинениями в адрес властей Франции

МИД Азербайджана обвинил Францию в подрыве ситуации в Закавказье
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Depositphotos

Министерство иностранных дел Азербайджана обвинило власти Франции в действиях, подрывающих стабильность в Закавказском регионе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Очередные необоснованные претензии президента Франции в адрес Азербайджана и искажающие реальные факты провокационные заявления неприемлемы», — заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Он отметил, что Баку осуждает заявления Парижа, которые ставят под сомнение суверенитет Азербайджана.

«Требуем от Франции положить конец шагам, которые не служат миру и подрывают стабильность в регионе», — подчеркнул он.

Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник, 6 января, заявил, что Азербайджан поспособствовал обострению ситуации во французской заморской территории — Новой Каледонии. Он также затронул тему Южного Кавказа, отметив, что Париж защищает международное право и Армению.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявлял ранее, что Армения не получит поддержку США и Франции «на земле», если в отношении Азербайджана будут совершены провокации.

Ранее Азербайджан обвинил Францию во вмешательстве в события в Грузии.

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