Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США поставили Зеленского на место после лестных слов о Трампе

UnHerd: Зеленский не сможет лестью склонить Трампа на сторону Украины
close
Lex Fridman/YouTube

Лесть украинского лидера Владимира Зеленского в адрес избранного президента США Дональда Трампа не изменит отношения республиканца к Украине и ее президенту. Об этом пишет портал UnHerd.

«Во время интервью с Фридманом Зеленский неоднократно обращался с лестью в адрес нового президента Трампа… Однако Трампа, уже скептически настроенного по отношению к НАТО, вряд ли поколеблют подобные призывы», — говорится в сообщении издания.

Портал напоминает, что в интервью Зеленский восхвалял Трампа как «сильного» и одновременно критиковал президента США Джо Байдена за то, что он слишком нерешительно оказывает поддержку Киеву.

Как отмечается в материале, Зеленский якобы «во многом проявил себя как военный лидер», однако еще предстоит увидеть, проявит ли он себя как государственный деятель.

Можно надеяться, пишет UnHerd, что за публичными призывами в Киеве об интеграции в НАТО кроется твердое понимание того, что стремление к членству в альянсе — это «донкихотство».

До этого Зеленский заявлял, что Киев не получил половины средств, которые США обещали ему перечислить.

Ранее в США призвали Зеленского ответить за коррупцию.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами