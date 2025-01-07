Лесть украинского лидера Владимира Зеленского в адрес избранного президента США Дональда Трампа не изменит отношения республиканца к Украине и ее президенту. Об этом пишет портал UnHerd.

«Во время интервью с Фридманом Зеленский неоднократно обращался с лестью в адрес нового президента Трампа… Однако Трампа, уже скептически настроенного по отношению к НАТО, вряд ли поколеблют подобные призывы», — говорится в сообщении издания.

Портал напоминает, что в интервью Зеленский восхвалял Трампа как «сильного» и одновременно критиковал президента США Джо Байдена за то, что он слишком нерешительно оказывает поддержку Киеву.

Как отмечается в материале, Зеленский якобы «во многом проявил себя как военный лидер», однако еще предстоит увидеть, проявит ли он себя как государственный деятель.

Можно надеяться, пишет UnHerd, что за публичными призывами в Киеве об интеграции в НАТО кроется твердое понимание того, что стремление к членству в альянсе — это «донкихотство».

До этого Зеленский заявлял, что Киев не получил половины средств, которые США обещали ему перечислить.

Ранее в США призвали Зеленского ответить за коррупцию.