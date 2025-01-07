Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В НАТО резко высказались о банках и фондах, которые не инвестируют в оборону

Адмирал НАТО Бауэр назвал глупым отказ банков инвестировать в оборону стран
close
Johanna Geron/Reuters

Западные рейтинговые агентства, банки и пенсионные фонды ведут себя «глупо», отказываясь от инвестиций в оборону. Об этом в беседе с британским изданием Financial Times заявил председатель военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр.

«Что случилось с вашим деловым чутьем? Вы глупы? И это то же самое я говорю и пенсионным фондам. Вы глупы?» — подчеркнул он.

Бауэр также призвал финансовые учреждения адаптироваться к растущим угрозам безопасности. По его словам, неспособность инвесторов осознать свою роль в «коллективной обороне» может привести к тому, что они потеряют значительное государственное финансирование.

До этого Financial Times также писала, что в ЕС может возникнуть кризис безопасности к 2025 году из-за усиливающейся угрозы со стороны России и возможного безразличия США под руководством Дональда Трампа.

Ранее военный эксперт заявил, что политика Запада в отношении России обернется против него.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами