Западные рейтинговые агентства, банки и пенсионные фонды ведут себя «глупо», отказываясь от инвестиций в оборону. Об этом в беседе с британским изданием Financial Times заявил председатель военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр.

«Что случилось с вашим деловым чутьем? Вы глупы? И это то же самое я говорю и пенсионным фондам. Вы глупы?» — подчеркнул он.

Бауэр также призвал финансовые учреждения адаптироваться к растущим угрозам безопасности. По его словам, неспособность инвесторов осознать свою роль в «коллективной обороне» может привести к тому, что они потеряют значительное государственное финансирование.

До этого Financial Times также писала, что в ЕС может возникнуть кризис безопасности к 2025 году из-за усиливающейся угрозы со стороны России и возможного безразличия США под руководством Дональда Трампа.

Ранее военный эксперт заявил, что политика Запада в отношении России обернется против него.