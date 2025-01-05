Военный аналитик Шрайвер: антироссийская политика Запада сыграет против него

Политика западных стран в отношении России в конечном итоге обернется против него. Таким мнением в социальной сети X поделился американский военный эксперт Уилл Шрайвер.

«Запад выбрал путь, который на 100% приведет к возрождению России и восстановлению чувства национальной гордости. Ничто так не объединяет русских, как презрение к ним», — написал он.

Таким образом аналитик высказался о стремлении Запада расширять НАТО и создавать в лице Российской Федерации «врага» для Североатлантического альянса.

До этого Шрайвер заявил, что в случае конфликта НАТО с Россией и Китаем Североатлантический альянс будет демилитаризован на десять лет.

В декабре заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков заявлял, что НАТО наращивает свои военные возможности, в связи с чем России нужно укреплять оборонно-промышленный комплекс (ОПК).

Бабаков напомнил, что НАТО разрабатывает и принимает региональные планы обороны, укрепляет вооруженные силы стран у границ России, продолжает проводить военные учения, а также улучшать условия военной логистики для быстрой переброски оружия и техники.

Ранее в Финляндии заявили, что страна должна быть готова к долгосрочным войнам.