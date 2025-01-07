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Штурмовавший Капитолий «шаман» Анджели захотел посетить Россию

Штурмовавший Капитолий в костюме шамана Анджели хочет посетить Сибирь и Москву
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Александр Кряжев/РИА Новости

Американец Джейк Анджели, который в костюме шамана был среди штурмовавших Капитолий в Вашингтоне в 2021 году, заявил РИА Новости, что хочет посетить Россию, особенно Сибирь в летнее время года.

«Что мне действительно хочется увидеть в России, так это Сибирь. Я бы также посмотрел Москву, красивая архитектура», — сказал он.

Анджели добавил, что он происходит из жаркого штата Аризона, поэтому он не хотел бы ехать в Сибирь зимой. «Шаману» интересно было бы узнать культуру местных народов, так как они способны процветать в условиях холодного климата.

Накануне Анджели заявил, что администрация избранного главы Белого дома Дональда Трампа является поворотным моментом в истории.

6 января исполнилось четыре года с момента штурма Капитолия. Анджели стал одним из самых узнаваемых участников беспорядков, когда протестующие ворвались в конгресс, который должен был утвердить победу Джо Байдена на выборах президента. Фото «шамана» в меховой шапке с рогами распространилось по всем мировым средствам массовой информации.

Ранее американский эксперт призвал Трампа признать поражение ВСУ.

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